Масса 2- x коробок конфет и масса 2-х пачек орехов равна 1,1 кг. Масса 5- ти коробок конфет и масса 3- x пачек орехов равна 2,15. 1)Найдите массу коробки конфет; 2) Найдите массу пачки орехов.помогите пожалуйста.
Математика
Масса 2- x коробок конфет и масса 2-х пачек орехов равна 1,1 кг. Масса 5- ти коробок конфет и масса 3- x пачек орехов равна 2,15. 1)Найдите массу коробки конфет; 2) Найдите массу пачки орехов.помогите пожалуйста.
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