Масса 24 столовых ложек и 36 чайных - 3,3 кг, а масса 36 столовых ложек и 36 чайных - 4,5. Какова масса 1 столовой и масса 1 чайной ложки?

Гость: Гость:

1. 3,3 кг 2. 4,5 кг, но во втором случае на 12 ст. ложек больше, кот. будут весить разницу между 1 и 2 12 ложек весят 4,5-3.3 =1,2 кг, т. е. 1ст. л весит 1,2/12=0,1 кг или 100 г 36*0,1=3,6 кг весят 36 ст ложек 4,5-3,6=0,9 кг весят 36 чайных 0,9/36 =0,025кг или 25 грамм масса чайной ложки 0,025 кг или 25 гр масса столовой ложки 0,1 кг или 100гр