Масса 3кусков мрамора равна 280кг.1кусок на 32кг тяжелее второго,2 на 14кг легче 3.найдите массу каждого куска.решите задачу АРИФМЕТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ!!!пж
Математика
Масса 3кусков мрамора равна 280кг.1кусок на 32кг тяжелее второго,2 на 14кг легче 3.найдите массу каждого куска.решите задачу АРИФМЕТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ!!!пж
Ответ(ы):
Гость:
Самый легкий второй кусок. Если бы первый был бы легче на 32 кг, а второй легче на 14, то они бы имели равный вес и общий вес составил бы 280 - 32 - 14 = 234кг. Каждый кусок при этом бы весил бы как второй = 234:3 = 78 кг.Первый весит 78 + 32 = 110кгтретий 78 + 14 = 92 кгПроверяем: 78 +110 + 92 =280 кг.Алгебраически все-таки решить легче.
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