Масса 3кусков мрамора равна 280кг.1кусок на 32кг тяжелее второго,2 на 14кг легче 3.найдите массу каждого куска.решите задачу АРИФМЕТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ!!!пж

Гость: Гость:

Самый легкий второй кусок. Если бы первый был бы легче на 32 кг, а второй легче на 14, то они бы имели равный вес и общий вес составил бы 280 - 32 - 14 = 234кг. Каждый кусок при этом бы весил бы как второй = 234:3 = 78 кг.Первый весит 78 + 32 = 110кгтретий 78 + 14 = 92 кгПроверяем: 78 +110 + 92 =280 кг.Алгебраически все-таки решить легче.