Масса 4 одинаковых корзин со смородиной 20кг.Найди массу 7 таких корзин. 2..туристы р??зместились в 4 одинаковых палатках,по 6человек в каждой,и в трех одинаковых домиках,по 10человек в каждом.Сколько всего туристов разместилос...
Математика
Масса 4 одинаковых корзин со смородиной 20кг.Найди массу 7 таких корзин. 2..туристы р??зместились в 4 одинаковых палатках,по 6человек в каждой,и в трех одинаковых домиках,по 10человек в каждом.Сколько всего туристов разместилось в палатках и домиках?3...в одном поселке 9 кирпичных домов и 36 деревянных.Во сколько раз больше деревянных домов,чем кирпичных,в этом поселке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)20÷4=5(кг)- масса одной корзины. 2)5×7=35(кг)-масса семи корзин. 1)4×6=24(чел.)-в палатках. 2)10×3=30(чел.)-в домиках. 3)24+30=54(чел.)-всего в домиках и палатках. 36÷9=4. в 4 раза больше деревянных домов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Реши вторым способом 12*2=24(кг)-во второй день 12+24=36(кг) в первый и во второй день вм??сте 50-36=14(кг)собрали в третий день в первый д...
История
Английский язык