Масса 4 одинаковых корзин со смородиной 20кг.Найди массу 7 таких корзин. 2..туристы р??зместились в 4 одинаковых палатках,по 6человек в каждой,и в трех одинаковых домиках,по 10человек в каждом.Сколько всего туристов разместилос...

Математика

Масса 4 одинаковых корзин со смородиной 20кг.Найди массу 7 таких корзин. 2..туристы р??зместились в 4 одинаковых палатках,по 6человек в каждой,и в трех одинаковых домиках,по 10человек в каждом.Сколько всего туристов разместилось в палатках и домиках?3...в одном поселке 9 кирпичных домов и 36 деревянных.Во сколько раз больше деревянных домов,чем кирпичных,в этом поселке?

Автор: Гость