Масса автомобиля 1.5 т какое давление оказывает автомобиль на дорогу, если площадь опоры каждого колеса равна 125 см^2

Физика

Масса автомобиля 1.5 т какое давление оказывает автомобиль на дорогу, если площадь опоры каждого колеса равна 125 см^2

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