Масса автомобиля 1.5 т какое давление оказывает автомобиль на дорогу, если площадь опоры каждого колеса равна 125 см^2

Физика
Масса автомобиля 1.5 т какое давление оказывает автомобиль на дорогу, если площадь опоры каждого колеса равна 125 см^2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
P=F/S F=mg=1.5*10^4 S=4*1.25^2=0,05 {p}=1.5*10^4/0,05=300*10^3=300 кПа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В каком слове все согласные звуки твёрдые кровь, притча, шерсть, цирк.
Ответить
География
Рассмотрите карту полушарий определите какой материк наиболее и наименее горист на каком материке самые высокие горы как они называются помогите
Ответить
Математика
Сколько будет 79-a=35
Ответить
Українська мова
До поданих слів доберіть спільнокореневі у вимовяких відбувається спрощення. Дібрані слова запишіть літерами та передайте звукописом Шелест, свист...
Ответить
Русский язык
Пожалуйста помогите, соблюдая нужную последовательность действий , выделите в сл??вах корень. Пригородный, покраснеть, воздушный, смелость, прикреп...
Ответить