Масса автомобиля 1.5 т какое давление оказывает автомобиль на дорогу, если площадь опоры каждого колеса равна 125 см^2
Физика
Масса автомобиля 1.5 т какое давление оказывает автомобиль на дорогу, если площадь опоры каждого колеса равна 125 см^2
Ответ(ы):
Гость:
P=F/S F=mg=1.5*10^4 S=4*1.25^2=0,05 {p}=1.5*10^4/0,05=300*10^3=300 кПа
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