Масса бурого медведя равна 750 кг . Это 10 раз меньше чем масса слона, и на 480 кг больше чем масса тигра . Сколько весит слон и тигр ?

Гость: Гость:

750*10=7500кг=7т5ц- масса африканского слона (если масса медведя в 10 разж меньше, значит масса слона будет в 10 раз больше)750-480=270 кг- масса тигра (если масса медведя на 480 кг больше, зжначит масса тигра на 480 кг меньше)