Масса бурого медведя составляет 3/4 массы белого медведя,а масса белого медведя в 4 раза меньше массы бегемота.Чему равна масса бегемота?

Математика
Масса бурого медведя составляет 3/4 массы белого медведя,а масса белого медведя в 4 раза меньше массы бегемота.Чему равна масса бегемота?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
 4/3*4=16/3 = 5_1/3  раз масса бегемота больше массы бурого медведя в 16/3 раза
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Хлопки хлопушки родственные слова
Ответить
Математика
Сколько двузначных чисел, делящихся на 3, у которых цифра десятков на 2 меньше цифр?? единиц?
Ответить
Українська мова
3 речення з фразеологізмами з українськими іменами
Ответить
Информатика
По каналу один за другим идут три теплохода:"Обь","Восток" и "Петропавловск".Навстречу им идут один за другим теплоходы:"Мир","Енисей" и "Россия".К...
Ответить
Русский язык
Найти слова где есть согласные ! Мягко светятся иголки, хвойный дух идет от елки ! Ветви слабо шелестят , бусы яркие блестят! И качаются игрушки фл...
Ответить