Масса бурого медведя составляет 3/4 массы белого медведя,а масса белого медведя в 4 раза меньше массы бегемота.Чему равна масса бегемота?
Математика
Масса бурого медведя составляет 3/4 массы белого медведя,а масса белого медведя в 4 раза меньше массы бегемота.Чему равна масса бегемота?
Ответ(ы):
Гость:
4/3*4=16/3 = 5_1/3 раз масса бегемота больше массы бурого медведя в 16/3 раза
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