Масса четырех одинаковых ящиков с мандаринами 34 кг. Масса пустого ящика 1 кг 500 г. Н??йди массу мандаринов в каждом ящике. ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ С ОБЪЯСНЕНИЯМИ ПОЖАЛУЙСТА!
Математика
Масса четырех одинаковых ящиков с мандаринами 34 кг. Масса пустого ящика 1 кг 500 г. Н??йди массу мандаринов в каждом ящике. ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ С ОБЪЯСНЕНИЯМИ ПОЖАЛУЙСТА!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1500*4=6000(г)=6(кг)-масса 4-х пустых ящиков 34-6=28(кг)-масса мандаринов в 4-ч ящиках 28:4=7(кг)- масса мандаринов в одном ящике
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