Масса четырех одинаковых ящиков с мандаринами 34 кг. Масса пустого ящика 1 кг 500 г. Н??йди массу мандаринов в каждом ящике. ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ С ОБЪЯСНЕНИЯМИ ПОЖАЛУЙСТА!

Математика
Масса четырех одинаковых ящиков с мандаринами 34 кг. Масса пустого ящика 1 кг 500 г. Н??йди массу мандаринов в каждом ящике. ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ С ОБЪЯСНЕНИЯМИ ПОЖАЛУЙСТА!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1500*4=6000(г)=6(кг)-масса 4-х пустых ящиков 34-6=28(кг)-масса мандаринов в 4-ч ящиках 28:4=7(кг)- масса мандаринов в одном ящике
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Упростите 48k-12k²+k³-64
Ответить
История
Знаменитые люди европеоидной расы , (негроиды ) расы ,монголоидной расы. ПОМОГИТЕ СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА!
Ответить
Математика
Помогите СРОЧНО ! 1 ЗАДАНИЕ ! 10 КЛАСС!!!!
Ответить
Биология
Корень находится в волосяной......
Ответить
Алгебра
Представьте произведение в виде многочлена (y^2+5)(y^2-5) (20p+0,3q)(20p-0,3q)
Ответить