Масса четырех одинаковых ящиков с мандаринами 34 кг. Масса пустого ящика 1 кг 500 г. Н??йди массу мандаринов в каждом ящике. ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ С ОБЪЯСНЕНИЯМИ ПОЖАЛУЙСТА!

Математика

Масса четырех одинаковых ящиков с мандаринами 34 кг. Масса пустого ящика 1 кг 500 г. Н??йди массу мандаринов в каждом ящике. ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ С ОБЪЯСНЕНИЯМИ ПОЖАЛУЙСТА!

Автор: Гость