Масса детали 25,5 г, а ее объем равен 3 см3. Выберите правильное утверждение. A. Если деталь сплошная, то она может быть изго-товлена из меди. Б. Если деталь полая, то она может быть изготовле¬на из серебра. B. 1 см3 этой детал...
Физика
Масса детали 25,5 г, а ее объем равен 3 см3. Выберите правильное утверждение. A. Если деталь сплошная, то она может быть изго-товлена из меди. Б. Если деталь полая, то она может быть изготовле¬на из серебра. B. 1 см3 этой детали может иметь массу 7,8 г.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=M/V 1) p(меди)=8930 2) р(серебра)=10490 А) Проверяем: р=25,5/3=8,5гр/см3. В принципе может. Б) Проверяем какой будет масса, если изготовить деталь из серебра: м=10490*3=31470гр. Учитывая, что деталь пологая, то вполне может быть. В) Может только при условии, что деталь пологая.
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