Масса детали 25,5 г, а ее объем равен 3 см3. Выберите правильное утверждение. A. Если деталь сплошная, то она может быть изго-товлена из меди. Б. Если деталь полая, то она может быть изготовле¬на из серебра. B. 1 см3 этой детал...

Физика

Масса детали 25,5 г, а ее объем равен 3 см3. Выберите правильное утверждение. A. Если деталь сплошная, то она может быть изго-товлена из меди. Б. Если деталь полая, то она может быть изготовле¬на из серебра. B. 1 см3 этой детали может иметь массу 7,8 г.

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