Масса детали 25,5 г, а ее объем равен 3 см3. Выберите правильное утверждение. A. Если деталь сплошная, то она может быть изго-товлена из меди. Б. Если деталь полая, то она может быть изготовле¬на из серебра. B. 1 см3 этой детал...

Физика
Масса детали 25,5 г, а ее объем равен 3 см3. Выберите правильное утверждение. A. Если деталь сплошная, то она может быть изго-товлена из меди. Б. Если деталь полая, то она может быть изготовле¬на из серебра. B. 1 см3 этой детали может иметь массу 7,8 г.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=M/V 1) p(меди)=8930 2) р(серебра)=10490 А) Проверяем: р=25,5/3=8,5гр/см3. В принципе может. Б) Проверяем какой будет масса, если изготовить деталь из серебра: м=10490*3=31470гр. Учитывая, что деталь пологая, то вполне может быть. В) Может только при условии, что деталь пологая.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Как листья нивяника прикреплены к стеблю?
Ответить
Другие предметы
К какому виду программного обеспечения относятся драйверы
Ответить
Русский язык
Дмитрий Николаевич Ушаков! 1; 3; 4; 5 задания
Ответить
Русский язык
Подчеркни буквы безударных гласных в корнях слов объясни написание в лесу живут Дрозды дятлы Грачи снегири и другие пернатые глубокой норе живет ры...
Ответить
Литература
На чьей стороне автор в "Песня про Царя Ивана Васильевича...и купца Калашникова?На ??тороне Калашникова и купца?
Ответить