Масса двух одинаковых корзин с виноградом 8кг 600г. Сколько киллограмов винограда в каждой корзине, если масса пустой корзины равна 300 г

Математика

Масса двух одинаковых корзин с виноградом 8кг 600г. Сколько киллограмов винограда в каждой корзине, если масса пустой корзины равна 300 г

Автор: Гость