Масса двух одинаковых корзин с виноградом 8кг 600г. Сколько киллограмов винограда в каждой корзине, если масса пустой корзины равна 300 г

Математика
Масса двух одинаковых корзин с виноградом 8кг 600г. Сколько киллограмов винограда в каждой корзине, если масса пустой корзины равна 300 г
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
300×2=600 гр -масса двух пустых корзин 8кг600гр -600гр=8кг- масса винограда 8÷2=4кг- в каждой корзине
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