Масса двух одинаковых пакетов картофеля на 2 килограмма больше масса тыквы. Чему равна масса тыквы если в каждом пакете картофеля по 3кг? по5кг?

Математика
Масса двух одинаковых пакетов картофеля на 2 килограмма больше масса тыквы. Чему равна масса тыквы если в каждом пакете картофеля по 3кг? по5кг?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3+5=8             8/2=4       так реши
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Упростите вырожение (а^2-b^2)(2а+b)-аb(a+b)
Ответить
Русский язык
Помогите разобрать слово как часть речи прекрасный очень нужно
Ответить
Русский язык
ЕЖОНОК И МЕДВЕЖОНОК Однажды ЕЖОНОК шепнул МЕДВЕЖОНОКУ: «ДРУЖОК, одолжи мне свою ОДЕЖОНКУ. А я одолжу тебе эти иголки - Их очень боятся ужас...
Ответить
Русский язык
Боль,автомобиль,король,совесть,тополь, сирень.Что общего у жтиз слов?
Ответить
Русский язык
В зоопарке у клетки с обезьянами всегда много людей. Ветки черёмухи стояли в кувшине на окошке . Кисти белых цветов сирени выделялись на зелени лис...
Ответить