Масса двух одинаковых пакетов картофеля на 2 килограмма больше масса тыквы. Чему равна масса тыквы если в каждом пакете картофеля по 3кг? по5кг?
Математика
Масса двух одинаковых пакетов картофеля на 2 килограмма больше масса тыквы. Чему равна масса тыквы если в каждом пакете картофеля по 3кг? по5кг?
Ответ(ы):
Гость:
3+5=8 8/2=4 так реши
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