Масса двух одинаковых пакетов картофеля на 2 килограмма больше масса тыквы. Чему равна масса тыквы если в каждом пакете картофеля по 3кг? по5кг?

Математика

Масса двух одинаковых пакетов картофеля на 2 килограмма больше масса тыквы. Чему равна масса тыквы если в каждом пакете картофеля по 3кг? по5кг?

Автор: Гость