Масса дыни не менее 4 кг но не более 6 кг. Масса арбуза меньше 8 кг,но не больше 10кг. О??ените массу дыни и массу арбуза.
Математика
Масса дыни не менее 4 кг но не более 6 кг. Масса арбуза меньше 8 кг,но не больше 10кг. О??ените массу дыни и массу арбуза.
Ответ(ы):
Гость:
Не менее4 и не более6=4+6=10:2 5кг 8+10=18=18:2=9кг
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