Масса дыни не менее 4 кг но не более 6 кг. Масса арбуза меньше 8 кг,но не больше 10кг. О??ените массу дыни и массу арбуза.

Математика

Масса дыни не менее 4 кг но не более 6 кг. Масса арбуза меньше 8 кг,но не больше 10кг. О??ените массу дыни и массу арбуза.

Автор: Гость