Масса фляги с мёдом 44 кг.Когда половину мёда продали флягу поставили на весы.Весы ??оказали 24 кг.Кокова масса пустой фляги? С пояснением пожалуйсто!

Математика

Масса фляги с мёдом 44 кг.Когда половину мёда продали флягу поставили на весы.Весы ??оказали 24 кг.Кокова масса пустой фляги? С пояснением пожалуйсто!

Автор: Гость