Масса фляги с мёдом 44 кг.Когда половину мёда продали флягу поставили на весы.Весы ??оказали 24 кг.Кокова масса пустой фляги? С пояснением пожалуйсто!
Математика
Масса фляги с мёдом 44 кг.Когда половину мёда продали флягу поставили на весы.Весы ??оказали 24 кг.Кокова масса пустой фляги? С пояснением пожалуйсто!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 44-24 =20 кг вес1/2 меда 2) 20*2=40 кг весь мед 3) 44-40=4 кг весит фляга
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