Масса яблока и груши 0,625 кг Яблоко тяжелее груши на 0,185. Чему равны масса яблока и м??сса груши?
Математика
Масса яблока и груши 0,625 кг Яблоко тяжелее груши на 0,185. Чему равны масса яблока и м??сса груши?
Ответ(ы):
Гость:
440 - 185 равно на 255
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