Масса яблока и груши 0,625 кг Яблоко тяжелее груши на 0,185. Чему равны масса яблока и м??сса груши?

Математика

Масса яблока и груши 0,625 кг Яблоко тяжелее груши на 0,185. Чему равны масса яблока и м??сса груши?

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