Масса кальция в 250 г карбоната кальция составляет: а) 40 г ; б) 125 г ; в) 100 г ; г) 80 г ? Выбранный ответ подтвердите решением задачи.

Химия

Масса кальция в 250 г карбоната кальция составляет: а) 40 г ; б) 125 г ; в) 100 г ; г) 80 г ? Выбранный ответ подтвердите решением задачи.

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