Масса корзины с грушами равна 11,05 кг,а масса груш в 7,5 раза больше массы пустой корзины.Какова масса груш? Помогите пожалуйста!!! Кто первый напишет,омечу как лучший ответ!!!Пожалуйста!!!)

Математика

Масса корзины с грушами равна 11,05 кг,а масса груш в 7,5 раза больше массы пустой корзины.Какова масса груш? Помогите пожалуйста!!! Кто первый напишет,омечу как лучший ответ!!!Пожалуйста!!!)

Автор: Гость