Масса корзины с грушами равна 11,05 кг,а масса груш в 7,5 раза больше массы пустой корзины.Какова масса груш? Помогите пожалуйста!!! Кто первый напишет,омечу как лучший ответ!!!Пожалуйста!!!)
Математика
Масса корзины с грушами равна 11,05 кг,а масса груш в 7,5 раза больше массы пустой корзины.Какова масса груш? Помогите пожалуйста!!! Кто первый напишет,омечу как лучший ответ!!!Пожалуйста!!!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X масса корзины 7,5x груши x+7.5x=11.05 8.5x=11.05 x=11.05:8.5 x=1.3 1.3 X 7.5=9.75 груши
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