Масса котенка 300 грамм что составляет 2/5 массы щенка а масса щенка составляет 3/20 массы собаки найти массу собаки плиз помогите
Математика
Масса котенка 300 грамм что составляет 2/5 массы щенка а масса щенка составляет 3/20 массы собаки найти массу собаки плиз помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 300/2*5= 750 грамм - щенок 2) 750/3*20= 250*20= 5000 грамм или 5 кг масса собаки
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