Масса медного чайника Трубадура 1780 г. Определите массу такого же по объему золотого чайника Короля. Плотность меди-8,9 г/см, а золота 19,3г/см
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Масса медного чайника Трубадура 1780 г. Определите массу такого же по объему золотого чайника Короля. Плотность меди-8,9 г/см, а золота 19,3г/см
Ответ(ы):
Гость:
V1=V2 M1=1780г P1=8.9г/см^3 P2=19.3г/см^3 Найти: M2 Решение: M1*p1=m2*p2 M2=m1*p2/p1=(1780г*19.3г/см^3)/8.9г/см^3=3860г Ответ:3860г
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