Масса медного чайника Трубадура 1780 г. Определите массу такого же по объему золотого чайника Короля. Плотность меди-8,9 г/см, а золота 19,3г/см

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Масса медного чайника Трубадура 1780 г. Определите массу такого же по объему золотого чайника Короля. Плотность меди-8,9 г/см, а золота 19,3г/см

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