Масса мотка проволоки - 44,46 кг. Сколько метров проволоки в мотке, если масса 1 м проволоки составляет 292,5 г. Решите задачу)

Математика
Масса мотка проволоки - 44,46 кг. Сколько метров проволоки в мотке, если масса 1 м проволоки составляет 292,5 г. Решите задачу)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
292,5г=0,2925кг 1)44,46:0,2925=152(м)-проволоки в мотке
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Особенности положение украинских земель в составе Великого княжества Литовского
Ответить
Русский язык
Укажите слово с безударной гласной,проверяемой ударением: тигрята,лоси,бурундук
Ответить
Математика
УМОЛЯЮ ПОМОГИТЕ! :( 1) 391500 + 870 * 450 - (879457 - 487957) 2)(63512 - 59996) * 27 * 3 - 3516 * 3 3) 189372 + (96255 + 400821) : 69 - 39440...
Ответить
Русский язык
178. Прочитайте. Озаглавьте текст. Исаак Ильич Левитан одну из своих к..ртин назвал «Весна. Большая вода». На ней художник изобразил в..сенний ра...
Ответить
Русский язык
Что общего между рябинником и рябиной?
Ответить