Масса мотка проволоки - 44,46 кг. Сколько метров проволоки в мотке, если масса 1 м проволоки составляет 292,5 г. Решите задачу)
Математика
Масса мотка проволоки - 44,46 кг. Сколько метров проволоки в мотке, если масса 1 м проволоки составляет 292,5 г. Решите задачу)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
292,5г=0,2925кг 1)44,46:0,2925=152(м)-проволоки в мотке
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
УМОЛЯЮ ПОМОГИТЕ! :( 1) 391500 + 870 * 450 - (879457 - 487957) 2)(63512 - 59996) * 27 * 3 - 3516 * 3 3) 189372 + (96255 + 400821) : 69 - 39440...
Русский язык
178. Прочитайте. Озаглавьте текст. Исаак Ильич Левитан одну из своих к..ртин назвал «Весна. Большая вода». На ней художник изобразил в..сенний ра...
Русский язык