Масса мотка проволоки - 44,46 кг. Сколько метров проволоки в мотке, если масса 1 м проволоки составляет 292,5 г. Решите задачу)

Математика

Масса мотка проволоки - 44,46 кг. Сколько метров проволоки в мотке, если масса 1 м проволоки составляет 292,5 г. Решите задачу)

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