Масса натрия (в граммах) в 1 моль оксида натрия равна...

Масса натрия (в граммах) в 1 моль оксида натрия равна...

Ответ(ы):

Ответил Гость:
M(Na2O)=46+16=62g/mol mNa=46g
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