Масса нитрата калия, которую следует растворить в 150 г раствора с массовой долей 10% для получения раствора с массовой долей 12% равна _________ . Ответ записать с точностью до десятых
Масса нитрата калия, которую следует растворить в 150 г раствора с массовой долей 10% для получения раствора с массовой долей 12% равна _________ . Ответ записать с точностью до десятых
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Решение: , где m(KNO) - масса нитрата калия из раствора m(KNO) - масса нитрата калия,которую добавили m - общая масса раствора Пусть добавили "х"г KNO ,тогда масса раствора равна: m=150+x m(KNO)=150*0.1=15г m(KNO)=x г г m(KNO)=x=3.4г Ответ: 3.4г