Масса одного 1дм(кубического)стали равна 7 4/5 кг.Найдите массу стального куба,ребро которого 2 1/2 дм поэтапно прошу
Математика
Масса одного 1дм(кубического)стали равна 7 4/5 кг.Найдите массу стального куба,ребро которого 2 1/2 дм поэтапно прошу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объем куба - 2 *2 *2=15 Масса куба - 15 *7 ==121
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