Масса одного и того же газа в двух одинаковых закрытых сосудах одинаковы один из этих сосудов находится в Тёплом помещении подругой холодным В каком из сосудов давление газа больше и почему
Физика
Масса одного и того же газа в двух одинаковых закрытых сосудах одинаковы один из этих сосудов находится в Тёплом помещении подругой холодным В каком из сосудов давление газа больше и почему
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Давление газа больше в сосуде, который стоит в тёплом помещении, так как при нагревании молекулы газа начинают быстрее двигаться и ударяться друг об друга и о стенки сосуда.(давление больше) А при охлаждении молекулы замедляются и всё реже ударяются друг об друга и об стенки сосуда.(давление меньше)
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