Масса пакета в котором 3 груши и 3 апельсина 990 г.масса пакета с пятью грушами и пятью апельсинами 1290 г.какова масса груши и апельсина.

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Масса пакета в котором 3 груши и 3 апельсина 990 г.масса пакета с пятью грушами и пятью апельсинами 1290 г.какова масса груши и апельсина.

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