Масса пустого бочонка 2кг.В него входит 8кг мёда.Найди массу 7таких бочонков,наполненных мёдом.Реши задачу двумя способами.Ответ

Математика
Масса пустого бочонка 2кг.В него входит 8кг мёда.Найди массу 7таких бочонков,наполненных мёдом.Реши задачу двумя способами.Ответ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2+8=10(кг) масса бочонка с мёдом 2) 10*7=70(кг) Ответ; 70 кг масса 7 бочонков наполненных мёдом.
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