Масса пустого бочонка 2кг.В него входит 8кг мёда.Найди массу 7таких бочонков,наполненных мёдом.Реши задачу двумя способами.Ответ
Математика
Масса пустого бочонка 2кг.В него входит 8кг мёда.Найди массу 7таких бочонков,наполненных мёдом.Реши задачу двумя способами.Ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2+8=10(кг) масса бочонка с мёдом 2) 10*7=70(кг) Ответ; 70 кг масса 7 бочонков наполненных мёдом.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1. Какое из чисел является целым? А) 4,3 Б) 0,33 В) -12 Г) 13,7 2. Какое из чисел являются иррациональным? А) 1,34 Б) 3,4(85) В) 5,...
Математика
Русский язык
Русский язык