Масса шести одинаковых ящиков с изюмом равна 180 кг. Масса пустого ящика – 2 кг. Че??у равна масса изюма в одном ящике? Запиши решение и ответ. Решение: Ответ:

Математика

Масса шести одинаковых ящиков с изюмом равна 180 кг. Масса пустого ящика – 2 кг. Че??у равна масса изюма в одном ящике? Запиши решение и ответ. Решение: Ответ:

Автор: Гость