Масса шести одинаковых ящиков с изюмом равна 180 кг. Масса пустого ящика – 2 кг. Че??у равна масса изюма в одном ящике? Запиши решение и ответ. Решение: Ответ:

Математика
Масса шести одинаковых ящиков с изюмом равна 180 кг. Масса пустого ящика – 2 кг. Че??у равна масса изюма в одном ящике? Запиши решение и ответ. Решение: Ответ:
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6*2=12 кг масса всех ящиков; 2)180-12=168 кг масса всего изюма; 3)168:6=28 кг; Ответ: 28 кг масса изюма в одном ящике
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