Масса смесей трех сортов печенья 32 кг,Печенье первого сорта составляет 7/16 смеси,в??орого сорта 5/16 смеси.Какой была масса печенья третьего сорта??
Математика
Масса смесей трех сортов печенья 32 кг,Печенье первого сорта составляет 7/16 смеси,в??орого сорта 5/16 смеси.Какой была масса печенья третьего сорта??
Ответ(ы):
Гость:
1) 32*7/16=14 кг печенья первого сорта 2)32*5/16=10 кг печенья второго сорта 3) 32-(14+10)=8 кг печенья третьего сорта
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