Масса сняряда 10 кг, масса ствола орудия 500кг. При выстреле снаряд получает кинетическую энергию 1,5*106 Дж. Какую кинетическую энергию получает ствол орудия при отдаче?

Для начала составим закон сохранения импульса получим что: m1v1=m2v2 Где m1, v1 масса снаряда и его скорость после выстрела, а m2,v2 пушки. Следовательно: v2=m1v1/m2 v1 можем определить из формулы кинетической энергии: Ек=m1v1^2/2 т.е. v1=корень(2Ек/m1) Определяем v2 и находим энергию отдачи: Ек=m2v2^2/2 вот и всё