Масса сосуда с жидкостью равна 3 11/25. А масса пустого сосуда равна 7/10 кг. Какова мас??а жидкости помогите пожалуйста очень надо
Математика
Масса сосуда с жидкостью равна 3 11/25. А масса пустого сосуда равна 7/10 кг. Какова мас??а жидкости помогите пожалуйста очень надо
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