Масса сосуда с жидкостью равна 3 11/25. А масса пустого сосуда равна 7/10 кг. Какова мас??а жидкости помогите пожалуйста очень надо

Математика

Масса сосуда с жидкостью равна 3 11/25. А масса пустого сосуда равна 7/10 кг. Какова мас??а жидкости помогите пожалуйста очень надо

Автор: Гость