Масса сушеных яблок составляет 16% массы свежих яблок.Сколько надо взять свежих яблок,чтобы получить 4т сушеных?Сколько сушеных яблок получится из 4.5 т свежих?

Масса сушеных яблок составляет 16% массы свежих яблок.Сколько надо взять свежих яблок,чтобы получить 4 т сушеных?Сколько сушеных яблок получится из 4,5 т свежих яблок? 4т суш. яблок - 16% х т св. яблок - 100% х = 4*100/16 = 25 т. свежих яблок