Масса сушеных яблок составляет 16 процентов массы свежих яблок сколько получится ??ушеных яблок из 30 кг свежих яблок
Математика
Масса сушеных яблок составляет 16 процентов массы свежих яблок сколько получится ??ушеных яблок из 30 кг свежих яблок
Ответ(ы):
Гость:
30*16:100=4,8 кг ответ: 4,8 кг
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