Масса тела синего кита 180 тонн. Один только язык весит порядка 3 тонн, как самка ин??ийского слона. А вес его сердца сравним с весом маленького автомобиля – около 600 кг. Выразите массу тела синего кита в слонах и автомобил...

Математика

Масса тела синего кита 180 тонн. Один только язык весит порядка 3 тонн, как самка ин??ийского слона. А вес его сердца сравним с весом маленького автомобиля – около 600 кг. Выразите массу тела синего кита в слонах и автомобилях.

Автор: Гость