Масса тела синего кита 180 тонн. Один только язык весит порядка 3 тонн, как самка ин??ийского слона. А вес его сердца сравним с весом маленького автомобиля – около 600 кг. Выразите массу тела синего кита в слонах и автомобил...
Математика
Масса тела синего кита 180 тонн. Один только язык весит порядка 3 тонн, как самка ин??ийского слона. А вес его сердца сравним с весом маленького автомобиля – около 600 кг. Выразите массу тела синего кита в слонах и автомобилях.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180:3=60 слонов 180:0,6=300 автомобилей
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