Масса трёх моржей 1,571 т. Масса первого моржа 7,7 ц, масса второго - на 58 кг больше. Най??ите массу третьего моржа( в т.)

Математика

Масса трёх моржей 1,571 т. Масса первого моржа 7,7 ц, масса второго - на 58 кг больше. Най??ите массу третьего моржа( в т.)

Автор: Гость