Масса трёх одинаковых ящиков с печеньем 69 кг,найди массу 4 ящиков с конфетами,если масса каждого ящика с конфетами в два раза больше чем масса ящика с печеньем

Математика
Масса трёх одинаковых ящиков с печеньем 69 кг,найди массу 4 ящиков с конфетами,если масса каждого ящика с конфетами в два раза больше чем масса ящика с печеньем
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