Масса трёх одинаковых ящиков с печеньем 69 кг,найди массу 4 ящиков с конфетами,если масса каждого ящика с конфетами в два раза больше чем масса ящика с печеньем

Математика

Масса трёх одинаковых ящиков с печеньем 69 кг,найди массу 4 ящиков с конфетами,если масса каждого ящика с конфетами в два раза больше чем масса ящика с печеньем

Автор: Гость