Масса трёх одинаковых корзин со сливами 69 кг 600 г. Найди массу слив в каждой корзин??, если масса пустой корзины 1 кг 200 г.

Математика

Масса трёх одинаковых корзин со сливами 69 кг 600 г. Найди массу слив в каждой корзин??, если масса пустой корзины 1 кг 200 г.

Автор: Гость