Масса трёх одинаковых корзин со сливами 69 кг 600 г. Найди массу слив в каждой корзин??, если масса пустой корзины 1 кг 200 г.
Математика
Масса трёх одинаковых корзин со сливами 69 кг 600 г. Найди массу слив в каждой корзин??, если масса пустой корзины 1 кг 200 г.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
69кг600г-3(1кг200г)=66 кг 66кг÷3=22кг
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