Масса трех одинаковых корзин со сливами 69 килограмм 600 грамм найти массу слив в ка??дой корзине если масса пустой корзине 1 килограмм 200 грамм
Математика
Масса трех одинаковых корзин со сливами 69 килограмм 600 грамм найти массу слив в ка??дой корзине если масса пустой корзине 1 килограмм 200 грамм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.200*3=3.600 69.600-3.600=66.000
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Масса трех одинаковых корзин со сливами 69 килограмм 600 грамм найти массу слив в ка??дой корзине если масса пустой корзине 1 килограмм 200 грамм