Масса угля в железнодорожном вагоне 60 т Самосвал может взять третью часть этого груза.Сколько рейсов надо сделать на самосвале,чтобы разгрузить 6 так их вагонов? помогите срочно надо.
Масса угля в железнодорожном вагоне 60 т Самосвал может взять третью часть этого груза.Сколько рейсов надо сделать на самосвале,чтобы разгрузить 6 так их вагонов? помогите срочно надо.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 60•6=360 (т) - уголь в 6 вагонах 2) 60:3=20(т) - может взять 1 самосвал 3) 360:20=18 (рейсов) Ответ: надо будет совершить 18 рейсов