Масса верблюда 700 кг ,а масса груза который он несет на спине, состовляет 40%массы верблюда.Чему равна масса верблюда вместе с грузом

Математика
Масса верблюда 700 кг ,а масса груза который он несет на спине, состовляет 40%массы верблюда.Чему равна масса верблюда вместе с грузом
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
700*40:100=280 кг  - масса груза 700+280=980 кг масса верблюда с грузом
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