Масса верблюда 700 кг ,а масса груза который он несет на спине, состовляет 40%массы верблюда.Чему равна масса верблюда вместе с грузом
Математика
Масса верблюда 700 кг ,а масса груза который он несет на спине, состовляет 40%массы верблюда.Чему равна масса верблюда вместе с грузом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
700*40:100=280 кг - масса груза 700+280=980 кг масса верблюда с грузом
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Найди в словаре пиши правильно слова на букву к выпиши их столбиком подчеркни орф??граммы и выдели окончания рядом с каждым словом запиши его форму...
Другие предметы