Масса верблюда 700 кг ,а масса груза который он несет на спине, состовляет 40%массы верблюда.Чему равна масса верблюда вместе с грузом

Математика

Масса верблюда 700 кг ,а масса груза который он несет на спине, состовляет 40%массы верблюда.Чему равна масса верблюда вместе с грузом

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