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Масса яблока 140г а масса груши на 60г больше какова масса трех таких грушь
Масса яблока 140г а масса груши на 60г больше какова масса трех таких грушь
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Масса груши: 140 + 60 = 200 г. Масса 3 груш: 200*3 = 600 г.
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