Масса. Ящика с. Яблоками 12. Кг. А. Масса. Пустого. Ящика. В 6 раз. Меньше. Сколько килограммов. Яблок в. Этом ящике ? Сколько. Таких. Ящиков. Нужно. Для 100 кг. Яблок?
Масса. Ящика с. Яблоками 12. Кг. А. Масса. Пустого. Ящика. В 6 раз. Меньше. Сколько килограммов. Яблок в. Этом ящике ? Сколько. Таких. Ящиков. Нужно. Для 100 кг. Яблок?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
10 кг в самом ящике (12:6=2кг-вес ящика, значит содержимое, то есть сами яблоки, будут весить 12-2=10кг), для 100кг яблок понадобится 10 ящиков(100:10=10)