Масса. Ящика с. Яблоками 12. Кг. А. Масса. Пустого. Ящика. В 6 раз. Меньше. Сколько килограммов. Яблок в. Этом ящике ? Сколько. Таких. Ящиков. Нужно. Для 100 кг. Яблок?