Масштаб карты 1:200 каковы длина и ширина прямоугольной площадки если на карте они равны 2 и 3 см

Математика

Масштаб карты 1:200 каковы длина и ширина прямоугольной площадки если на карте они равны 2 и 3 см

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