Масштаб карты 1:200 каковы длина и ширина прямоугольной площадки если на карте они равны 2 и 3 см
Математика
Масштаб карты 1:200 каковы длина и ширина прямоугольной площадки если на карте они равны 2 и 3 см
Ответ(ы):
Гость:
2:х = 1:200 х = 400 см = 4м 3:у= 1:200 у = 600 см = 6м
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