Масштаб карты равен 1/50000 определите расстояние на местности , если на карте оно равно: 22 см

Масштаб карты равен 1/50000 определите расстояние на местности , если на карте оно равно: 22 см

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