Массивный брусок движется поступательно по горизонтальной плоскости под действием постоянной силы, направленной под углом = 30° к горизонту (см. рисунок). Модуль этой силы F = 12 Н. Коэффициент трения между бруском ...
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Массивный брусок движется поступательно по горизонтальной плоскости под действием постоянной силы, направленной под углом = 30° к горизонту (см. рисунок). Модуль этой силы F = 12 Н. Коэффициент трения между бруском и плоскостью = 0,2. Модуль силы трения, действующей на брусок, Fтр = 2,8 Н. Чему равна масса бруска?
Ответ(ы):
Гость:
M*a=F*cosa-u*N (1) N=m*g-F*sina (2) Подставим 2 в 1 m*a=F*cosa-u*(m*g-F*sina) m=F*(cosa+u*sina)/(a+k*g)=2,7*(0,866+0,2*0,5)/(1+0,2*10)=0,87 кг
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