Массивный брусок движется поступательно по горизонтальной плоскости под действием постоянной силы, направленной под углом = 30° к горизонту (см. рисунок). Модуль этой силы F = 12 Н. Коэффициент трения между бруском ...

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Массивный брусок движется поступательно по горизонтальной плоскости под действием постоянной силы, направленной под углом = 30° к горизонту (см. рисунок). Модуль этой силы F = 12 Н. Коэффициент трения между бруском и плоскостью = 0,2. Модуль силы трения, действующей на брусок, Fтр = 2,8 Н. Чему равна масса бруска?

Автор: Гость