Мастер должна сделать по заказу 120 стульев за 30 дней .на сколько дней раньше он вып??лнит заказ если будет делать по 5 стульев в день
Математика
Мастер должна сделать по заказу 120 стульев за 30 дней .на сколько дней раньше он вып??лнит заказ если будет делать по 5 стульев в день
Ответ(ы):
Гость:
Мастер делает в день 120:30=4(стула) делая по 5 она выполнит заказ за 120:5=24(дня) 30-24=6(дней), На 6 дней раньше.
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