Мастер должна сделать по заказу 120 стульев за 30 дней .на сколько дней раньше он вып??лнит заказ если будет делать по 5 стульев в день

Математика

Мастер должна сделать по заказу 120 стульев за 30 дней .на сколько дней раньше он вып??лнит заказ если будет делать по 5 стульев в день

Автор: Гость