Мастер и ученик сделали партию деталей за 3 часа .если бы мастер работал один он бы выполнил всю работу за 4 часа .какую часть работы выполнял каждый из них за 1 час
Математика
Мастер и ученик сделали партию деталей за 3 часа .если бы мастер работал один он бы выполнил всю работу за 4 часа .какую часть работы выполнял каждый из них за 1 час
Ответ(ы):
Гость:
Мастер за час выполнял 1/4 часть работы Вдвоём с учеником выполняли за час 1/3 часть работы Ученик выполнял за час 1/3-1/4=1/12 часть работы
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