Мастер и ученик сделали партию деталей за 3 часа .если бы мастер работал один он бы выполнил всю работу за 4 часа .какую часть работы выполнял каждый из них за 1 час

Математика

Мастер и ученик сделали партию деталей за 3 часа .если бы мастер работал один он бы выполнил всю работу за 4 часа .какую часть работы выполнял каждый из них за 1 час

Автор: Гость