Мастер изготовил 96 деталей: половину из них -из дерева,одну шестую остальных -из пластмассы.Сколько деталей из пластмассы он изготовил?
Математика
Мастер изготовил 96 деталей: половину из них -из дерева,одну шестую остальных -из пластмассы.Сколько деталей из пластмассы он изготовил?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
96:2=48 48:6=8 ответ: 8 деталей из плассмасы
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