Мастер изготовил 96 деталей: половину из них -из дерева,одну шестую остальных -из пластмассы.Сколько деталей из пластмассы он изготовил?

Математика

Мастер изготовил 96 деталей: половину из них -из дерева,одну шестую остальных -из пластмассы.Сколько деталей из пластмассы он изготовил?

Автор: Гость