Мастер может выполнить задание за 45 минут а ученик за один 01:30 Вначале мастер рабо??ал один в течение 15 минут затем остальную часть задания они выполнено работая совместно за сколько минут было выполнено задание ?
Математика
Мастер может выполнить задание за 45 минут а ученик за один 01:30 Вначале мастер рабо??ал один в течение 15 минут затем остальную часть задания они выполнено работая совместно за сколько минут было выполнено задание ?
Ответ(ы):
Гость:
Пусть вся работа равна 1. Тогда производительность мастера равна 1/6 Производительность ученика равна 1/8 Производительность при совместной работе Тогда время работы: 1/(7/24)=24/7 дня = 3 целых 3/7 дня ВОТ
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