Мастер может выполнить задание за 45 минут а ученик за один 01:30 Вначале мастер рабо??ал один в течение 15 минут затем остальную часть задания они выполнено работая совместно за сколько минут было выполнено задание ?

Математика

Мастер может выполнить задание за 45 минут а ученик за один 01:30 Вначале мастер рабо??ал один в течение 15 минут затем остальную часть задания они выполнено работая совместно за сколько минут было выполнено задание ?

Автор: Гость