Мастер за 3 ч работы положил 120 штук тротуарных плиток. Сколько таких плиток мастер положит за четвёртый час работы, если будет работать с той же производительностью?

Математика

Мастер за 3 ч работы положил 120 штук тротуарных плиток. Сколько таких плиток мастер положит за четвёртый час работы, если будет работать с той же производительностью?

Автор: Гость