Мастер за 3 ч работы положил 120 штук тротуарных плиток. Сколько таких плиток мастер положит за четвёртый час работы, если будет работать с той же производительностью?
Математика
Мастер за 3 ч работы положил 120 штук тротуарных плиток. Сколько таких плиток мастер положит за четвёртый час работы, если будет работать с той же производительностью?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 штук так как за один час он 120:3=40 штук положит далее 40:(1/4)=10 плиток за четверть часа
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