Мастер за 3 дня изготовил 184 детали. В первый день он изготовил в 2 раза больше деталей, чем во второй день ,и на 9 деталей меньше,чем в третий день. сколько деталей изготовил мастер во второй день? А.35 деталей; В.37 деталей...
Математика
Мастер за 3 дня изготовил 184 детали. В первый день он изготовил в 2 раза больше деталей, чем во второй день ,и на 9 деталей меньше,чем в третий день. сколько деталей изготовил мастер во второй день? А.35 деталей; В.37 деталей; С.42 детали; D.28 деталей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - 2день 2х - 1день 2х +9 - 3день х + 2х + 2х +9 = 184 5х = 184 - 9 5х = 175 х =35 - во 2день
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