Мастер за 3 дня изготовил 184 детали. В первый день он изготовил в 2 раза больше деталей, чем во второй день ,и на 9 деталей меньше,чем в третий день. сколько деталей изготовил мастер во второй день? А.35 деталей; В.37 деталей...

Математика

Мастер за 3 дня изготовил 184 детали. В первый день он изготовил в 2 раза больше деталей, чем во второй день ,и на 9 деталей меньше,чем в третий день. сколько деталей изготовил мастер во второй день? А.35 деталей; В.37 деталей; С.42 детали; D.28 деталей.

Автор: Гость