Мастерская переплела 360 книг, переплетая ежедневно 30 книг. Сколько книг она переплетёт за тот же срок, если будет переплетать ежедневно по 40 книг?

Математика
Мастерская переплела 360 книг, переплетая ежедневно 30 книг. Сколько книг она переплетёт за тот же срок, если будет переплетать ежедневно по 40 книг?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
480 книг (могу рассказать по действиям, если нужно)
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